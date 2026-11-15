Итоги торгов на Мосбирже с 9 по 13 ноября

Прогноз БКС по курсу юаня на неделю – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. Сокращение геополитической премии вкупе с восстановлением цен на нефть позволили рублю немного укрепить позиции, говорит Смирнов. В то же время Минфин с 9 ноября ежедневно покупает по бюджетному правилу примерно на четверть больше валюты, чем в октябре, констатировал он. Кроме того, по мере приближения конца года все более активным может становиться спрос бизнеса и потребителей на импорт, постепенно смещая баланс спроса и предложения не в пользу рубля, рассуждает эксперт.