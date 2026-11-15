Итоги торгов на Мосбирже с 9 по 13 ноября

Итоги торгов на Мосбирже с 9 по 13 ноябряИндекс смог пробиться выше круглых 2500 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 9 по 13 ноября увеличился на 0,97% до 2511,1 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,95% и составил 962,92 пункта.
Лидерами роста стали бумаги ВТБ (+8,8%), «Т-технологий» (+8,1%), En+ Group (+4,5%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+4,1%) и бумаги «Полюса» (+3,7%). В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-10,5%), «Алросы» (-5,2%), «Совкомфлота» (-4%) и МКБ (-1,7%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 0,15% (+2 коп.) до 12,3 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 82,15 руб. (+1 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 91 руб. (-1,2 руб.). Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,5% до $95,8/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,5% до $88,6/барр.
К концу недели индекс Мосбиржи смог пробиться выше круглых 2500 пунктов: переговорный процесс по украинскому урегулированию перезапущен, цены на нефть компенсировали часть масштабных потерь, а рубль немного ослаб, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. С учетом насыщенного информационного фона есть шансы на продвижение бенчмарка вверх: ближайшее сопротивление – у 2550–2560 пунктов, поддержка – в районе 2480 пунктов, полагает он.
Геополитика останется в центре внимания и на новой неделе, отмечает Смирнов. 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет саммит АТЭС, делегацию России возглавит президент Владимир Путин, который, как ожидается, встретится с лидерами США и КНР, указал он.
Прогноз БКС по курсу юаня на неделю – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. Сокращение геополитической премии вкупе с восстановлением цен на нефть позволили рублю немного укрепить позиции, говорит Смирнов. В то же время Минфин с 9 ноября ежедневно покупает по бюджетному правилу примерно на четверть больше валюты, чем в октябре, констатировал он. Кроме того, по мере приближения конца года все более активным может становиться спрос бизнеса и потребителей на импорт, постепенно смещая баланс спроса и предложения не в пользу рубля, рассуждает эксперт.
Потребительская инфляция в России не спешит замедляться – годовой показатель держится около 7%, продолжает Смирнов. 18 ноября Росстат сообщит о ценах производителей в октябре и представит очередной недельный отчет. Важными публикациями поделится Банк России: выйдут мониторинг предприятий, оценка платежного баланса, а также данные по инфляционным ожиданиям населения в ноябре.
Совет директоров «Европлана» на неделе рассмотрит рекомендации по дивидендам. Дивидендные выплаты обсудят и акционеры «Лукойла». Финансовые результаты раскроют банк «Санкт-Петербург», «Всеинструменты.ру», «Циан», МТС, «Европлан», «Совкомфлот» и «Софтлайн». МГКЛ представит официальное заявление о текущей ситуации в компании.