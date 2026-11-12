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Выручка «Ростелекома» в III квартале выросла на 12%

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Выручка ПАО «Ростелеком» в III квартале 2026 г. увеличилась на 12% год к году до 233,1 млрд руб. Это следует из опубликованной компанией отчетности по МСФО.

Рост выручки компания объясняет расширением цифровых сервисов, а также увеличением спроса на услуги широкополосного доступа в интернет и мобильной связи. Доля цифровых сервисов в общей выручке достигла 27%.

Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) вырос на 9% год к году до 88,6 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 38%. По данным компании, на динамику показателя повлияли рост выручки и увеличение возмещения по целевым государственным проектам.

Чистая прибыль «Ростелекома» за отчетный период увеличилась на 17% до 6,6 млрд руб. Компания связывает это прежде всего с ростом операционной прибыли. Свободный денежный поток (FCF) по итогам квартала составил 9,7 млрд руб. Это на 14,8 млрд руб. больше, чем годом ранее. Улучшение показателя компания объясняет увеличением операционной прибыли и высвобождением оборотного капитала.

В первом полугодии 2026 г. выручка «Ростелекома» по МСФО год к году увеличилась на 11% до 435,7 млрд руб., чистая прибыль – на 9% до 14 млрд руб. Операционные расходы выросли на 11% до 359,8 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 11% до 171,4 млрд руб., рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,1 п. п. до 39,3%.

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