Выручка «Ростелекома» в III квартале выросла на 12%

В первом полугодии 2026 г. выручка «Ростелекома» по МСФО год к году увеличилась на 11% до 435,7 млрд руб., чистая прибыль – на 9% до 14 млрд руб. Операционные расходы выросли на 11% до 359,8 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 11% до 171,4 млрд руб., рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,1 п. п. до 39,3%.