Выручка «Ростелекома» в III квартале выросла на 12%
Выручка ПАО «Ростелеком» в III квартале 2026 г. увеличилась на 12% год к году до 233,1 млрд руб. Это следует из опубликованной компанией отчетности по МСФО.
Рост выручки компания объясняет расширением цифровых сервисов, а также увеличением спроса на услуги широкополосного доступа в интернет и мобильной связи. Доля цифровых сервисов в общей выручке достигла 27%.
Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) вырос на 9% год к году до 88,6 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 38%. По данным компании, на динамику показателя повлияли рост выручки и увеличение возмещения по целевым государственным проектам.
Чистая прибыль «Ростелекома» за отчетный период увеличилась на 17% до 6,6 млрд руб. Компания связывает это прежде всего с ростом операционной прибыли. Свободный денежный поток (FCF) по итогам квартала составил 9,7 млрд руб. Это на 14,8 млрд руб. больше, чем годом ранее. Улучшение показателя компания объясняет увеличением операционной прибыли и высвобождением оборотного капитала.
В первом полугодии 2026 г. выручка «Ростелекома» по МСФО год к году увеличилась на 11% до 435,7 млрд руб., чистая прибыль – на 9% до 14 млрд руб. Операционные расходы выросли на 11% до 359,8 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 11% до 171,4 млрд руб., рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,1 п. п. до 39,3%.