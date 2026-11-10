МГКЛ допустила четвертый техдефолт по облигациям

Ранее, 6 ноября, компания допустила третий технический дефолт по облигациям серии 001Р-06 на 9,45 млн руб. До этого, 3 ноября, эмитент не выплатил купон по выпуску 001РS-02 на 20,14 млн руб., а 29 октября – по серии 001Р-07 на 24,66 млн руб.