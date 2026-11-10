МГКЛ допустила четвертый техдефолт по облигациям
ПАО «МГКЛ» (головная компания группы «Мосгорломбард») допустило четвертый технический дефолт по облигациям. Эмитент не выплатил пятый купон по бумагам серии 001РS-03 на сумму 13,47 млн руб., следует из сообщения компании на сервере раскрытия информации.
Ставка купона составляет 26% годовых, размер выплаты на одну облигацию – 21,37 руб. Причиной неисполнения обязательств компания назвала неперечисление денежных средств на счет Национального расчетного депозитария (НРД).
«Работа по урегулированию задолженности дочерних компаний продолжается», – сообщили в МГКЛ.
Ранее, 6 ноября, компания допустила третий технический дефолт по облигациям серии 001Р-06 на 9,45 млн руб. До этого, 3 ноября, эмитент не выплатил купон по выпуску 001РS-02 на 20,14 млн руб., а 29 октября – по серии 001Р-07 на 24,66 млн руб.
2 ноября Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением». Решение было связано с техническим дефолтом и неопределенностью сроков урегулирования задолженности.