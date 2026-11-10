Утренний звон по рынку акций 10 ноября

Давление на рынок оказала продолжающаяся коррекция нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent подешевел почти на 6% до $92,57 за баррель. За предыдущую неделю Brent упала на 16% – это рекордные темпы с 2020 года. Причиной стало снижение вероятности военной эскалации с Ираном после победы демократов на выборах в Конгресс, а также заявления Трампа о том, что США, скорее всего, не придется возобновлять удары по Ирану.