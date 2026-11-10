Утренний звон по рынку акций 10 ноября

Утренний звон по рынку акций 10 ноябряБиржа ждет итогов переговоров по Украине
Торги на российском рынке акций во вторник начались падением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,73% и составил 2455,01. Индекс РТС снизился на 0,73% и составил 934,55.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация индекса в диапазоне 2440-2490 пунктов с сохранением давления со стороны слабой нефти.
Хрупкий рост
9 ноября рынок акций завершил торги разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос до 2473,14 пункта (+0,38%). В течение дня индикатор предпринимал попытки приблизиться к сопротивлению на отметке 2500 пунктов, но не смог ее преодолеть. Индекс РТС снизился до 941,46 пункта (-0,37%).
Рынок подпитывался оптимизмом от ожиданий трехсторонних переговоров РФ, США и Украины, которые должны начаться сегодня в Абу-Даби. Инвесторы рассчитывали на результативность предстоящей встречи, что удерживало индекс Мосбиржи от более глубокого падения и стимулировало локальные покупки.
Давление на рынок оказала продолжающаяся коррекция нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent подешевел почти на 6% до $92,57 за баррель. За предыдущую неделю Brent упала на 16% – это рекордные темпы с 2020 года. Причиной стало снижение вероятности военной эскалации с Ираном после победы демократов на выборах в Конгресс, а также заявления Трампа о том, что США, скорее всего, не придется возобновлять удары по Ирану.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
Холдинг ВУШ – 41,62 руб. (+7,22%),
«Ростелеком» ао – 47,22 руб. (+6,25%),
«Полюс» – 1128,20 руб. (+5,39%),
«Магнит» – 1970 руб. (+5,32%).
Аутсайдерами были
VK – 227,05 руб. (-3,54%),
«Алроса» – 23,45 руб. (-2,61%),
АФК «Система» – 8,85 руб. (-2,08%),
«Новатэк» -1121,8 руб. (-1,94%).
«Уралсиб» внезапно решился на щедрые дивиденды
Совет директоров банка «Уралсиб» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,028 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплат оценивается примерно в 10 млрд руб., которые планируется направить из нераспределенной прибыли. Дата закрытия реестра для получения дивидендов установлена на 11 декабря 2026 г. Окончательное решение должны принять акционеры на внеочередном собрании 30 ноября.
Рекомендованный размер дивиденда обеспечивает доходность около 16% к цене акции на момент объявления. Для рынка, как отмечают аналитики, это очень привлекательный уровень, особенно для банка, который ранее не отличался регулярными выплатами.
«Уралсиб» в последние годы платил дивиденды нерегулярно (за 2025 и 2023 гг., но пропустил 2024-й). Решение о выплатах по итогам всего девяти месяцев, да еще и в значительном объеме из накопленной прибыли, стало приятной неожиданностью для инвесторов: цена акций банка росла в моменте более чем на 20%.
Решение выглядит привлекательным для акционеров, но его фундаментальная обоснованность вызывает вопросы у некоторых экспертов.
Банк направляет на дивиденды часть накопленной нераспределенной прибыли, что позволяет ему делиться с акционерами средствами, не создавая избыточного давления на прибыль текущего года. Выплата может сигнализировать о достаточной уверенности менеджмента в финансовой устойчивости банка после завершения санации в 2024 г.
Но ключевой риск заключается в том, что чистая прибыль банка по РСБУ за девять месяцев 2026 г. снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,5 млрд руб. Выплата дивидендов на фоне падающей прибыли – это тревожный сигнал.
К тому же, если сопоставить объем дивидендов с прибылью за девять месяцев, то на выплаты уходит около 69% прибыли. Это очень высокий уровень, который может ограничить возможности банка по наращиванию капитала и развитию, отмечают аналитики.
Решение совета директоров «Уралсиба» – это тактический успех для акционеров, который позволил им получить высокую доходность и спровоцировал мощный рост котировок. Однако, говорят эксперты, с фундаментальной точки зрения оно выглядит скорее как разовая «щедрая» выплата, а не как признак формирования устойчивой дивидендной политики.
Что день грядущий нам готовит
Нефть продолжает падать – и это главный негатив утра. Brent торгуется около $91,8 за баррель, обновив минимум с конца августа. Падение цен на углеводороды напрямую бьет по российским нефтегазовым «тяжеловесам», составляющим основу индекса.
Старт переговоров в Абу-Даби – главная надежда «быков». Любые сигналы о готовности к диалогу или конкретных договоренностях способны вызвать локальный спекулятивный рост. Впрочем, высок и риск падения по итогам встречи. Аналитики БКС отмечают: стороны по-прежнему далеки от консенсуса, и серьезного позитива для рынка ждать не стоит. Реакция может пойти по классическому сценарию – рост на ожиданиях и падение по факту.
Сегодня отчитываются «Т-Технологии», «Базис» и «Группа Позитив». Сильные цифры могут поддержать отдельные бумаги и IT-сектор в целом.