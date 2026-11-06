Утренний звон по рынку акций 6 ноября

Утренний звон по рынку акций 6 ноябряБиржа показывает устойчивость к внешним шокам
Торги на российском рынке акций в пятницу начались ростом, отыгрывая дорожающую нефть и надежды на прогресс в переговорах по Украине. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,79% и составил 2474,78. Индекс РТС вырос на 0,79% и составил 953,13.
Базовый сценарий на сегодня – позитивное открытие с последующей консолидацией в диапазоне 2440–2490 пунктов по индексу.
Лихой разворот
Рынок акций в четверг продемонстрировал уверенный разворот: после утреннего падения почти на 1% на фоне обвала нефти из-за итогов выборов в США индексы смогли полностью отыграть потери и закрыть день в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, закрывшись на уровне 2460,67 пункта. Индекс РТС прибавил 0,61%, достигнув 947,69 пункта.
Основной причиной утреннего снижения стало резкое падение цен на нефть. Победу демократов на выборах в США рынок воспринял как сигнал к возможному смягчению политики Трампа в отношении Ирана и снижению вероятности военной эскалации. Это привело к стремительному сокращению геополитической премии в нефти.
Однако к вечеру ситуация изменилась и цены на сырье начали коррекционный отскок. Январский фьючерс на Brent подорожал на 3%, фактически вернувшись к $100 за баррель. Это позволило российскому рынку отыграть большую часть потерь. Аналитики отмечают, что слабость рубля также смягчила сырьевой негатив для экспортеров.
При этом инвесторы сосредоточиваются на предстоящей трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит миротворческие усилия вне зависимости от итогов выборов за океаном. Как полагают некоторые аналитики, именно эти ожидания, а не фундаментальные показатели, удержали рынок от более глубокого падения.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«М.Видео» – 57,25 руб. (+30,27%),
VK – 247,45 руб. (+24,87%),
ГК «Самолет» – 305 руб. (+16,65%),
«Алроса» – 23,19 руб. (+14,10%),
«Фикс Прайс» – 0,52 руб. (+8,99%).
Явным аутсайдером оказались бумаги «Селигдара» – 38,83 руб. (-14,13%).
ГК «Самолет»: пациент скорее жив
Акции «Самолета» выросли почти на 17% в ходе торгов 5 ноября на новостях о том, что основные банки-кредиторы достигли предварительных договоренностей о программе стабилизации финансового положения компании.
Трейдеры называют такое движение релиф-ралли – реакция облегчения на фоне снятия неопределенности вокруг компании. Однако аналитики предупреждают, что новость сигнализирует не о выздоровлении бизнеса, а о переходе от острого кризиса к длительной и болезненной реструктуризации.
Финансовое положение компании на текущий момент остается сложным, что подтверждается отчетностью за первое полугодие. Выручка упала на 31,3% год к году до 117,4 млрд руб. Компания получила чистый убыток в 22,3 млрд руб. против прибыли годом ранее. Чистый долг (без учета эскроу) вырос до 763,8 млрд руб. Показатель чистый долг / EBITDA ухудшился до 6,97x, что является самым высоким уровнем среди публичных девелоперов.
Ее целью является обеспечение завершения начатых проектов и восстановление финансовой устойчивости. Реструктуризация долга будет проводиться путем нахождения «комфортных сроков и периодов», заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
При этом конвертация долга в акции практически исключена. Банки, особенно ВТБ, не заинтересованы в получении непрофильных активов из-за ужесточения регулирования в 2027 г. Это означает, что разводнения капитала для текущих акционеров, вероятно, не произойдет, что и стало главным триггером для роста котировок.
С точки зрения бизнеса, как отмечают эксперты, «Самолет» получил кредит доверия от основных кредиторов и государства, что дает ему время и пространство для маневра. Однако это, по сути, переводит компанию в статус «зомби-структуры» на период санации: она будет существовать для завершения проектов, а не для роста или щедрых выплат акционерам.
Для рынка акций новость стала краткосрочным позитивным импульсом на фоне устранения наиболее плохого сценария. Однако устойчивость этого роста будет зависеть от финальных условий соглашения с кредиторами, которые должны быть определены до конца 2026 г.
Что день грядущий нам готовит
Нефть возобновила рост после обвала – и это ключевой позитив утра. Январский фьючерс на Brent подорожал на 3,88% до $98,29 по итогам четверга, а утром 6 ноября торгуется около $99 за баррель. Частичное восстановление сырья поддерживает нефтяных «тяжеловесов» после резкой просадки накануне.
На стороне негатива – глобальные истории. Накануне индексы США во главе с Nasdaq упали на 3,4–5,5%, показав максимальное падение за полтора года. Азия также торгуется в негативе, что ограничивает глобальный аппетит к риску. Впрочем, Мосбиржу все это уже почти пять лет касается лишь отчасти.
При этом пятничная активность может быть ниже средней, если не появятся важные геополитические вводные. Часть инвесторов может предпочесть зафиксировать прибыль после волатильной недели, говорят аналитики.
Впрочем, техническая картина остается восстановительной. Индекс удержался выше ключевого уровня 2400 пунктов и отскочил от района поддержки. Ключевой вопрос дня – сможет ли индекс удержаться выше 2440–2460 и подойти к сопротивлению 2480–2500.