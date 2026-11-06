Утренний звон по рынку акций 6 ноября

С точки зрения бизнеса, как отмечают эксперты, «Самолет» получил кредит доверия от основных кредиторов и государства, что дает ему время и пространство для маневра. Однако это, по сути, переводит компанию в статус «зомби-структуры» на период санации: она будет существовать для завершения проектов, а не для роста или щедрых выплат акционерам.