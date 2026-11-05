OpenAI будет готова к IPO в 2027 году
Американская компания OpenAI будет готова к первичному публичному размещению акций (IPO) в 2027 г. Об этом заявил президент и сооснователь компании Грег Брокман на технологической конференции The Wall Street Journal в Напе (штат Калифорния).
«Думаю, да», – ответил Брокман, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по Reuters). При этом о конкретных сроках проведения IPO или принятом решении о размещении акций он не сообщил.
Брокман также заявил, что в настоящее время большую часть выручки OpenAI получает от корпоративных клиентов. По его словам, компания активно наращивает продажи бизнесу, в том числе продвигая своего ИИ-агента Codex.
Как пишет Reuters, OpenAI усиливает конкуренцию в корпоративном сегменте с разработчиком искусственного интеллекта Anthropic, который может выйти на биржу до конца 2026 г.
26 октября разработчик ИИ-бота Claude подал заявку на первичное размещение (IPO) на бирже Nasdaq.