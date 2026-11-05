OpenAI будет готова к IPO в 2027 году

Американская компания OpenAI будет готова к первичному публичному размещению акций (IPO) в 2027 г. Об этом заявил президент и сооснователь компании Грег Брокман на технологической конференции The Wall Street Journal в Напе (штат Калифорния).



«Думаю, да», – ответил Брокман, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по Reuters). При этом о конкретных сроках проведения IPO или принятом решении о размещении акций он не сообщил.