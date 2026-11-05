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Глава ФРП Роман Петруца назначен зампредом ВЭБ.РФ

Инна Шульгина

Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца назначен зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ. Он совместит новую должность с руководством ФРП, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой пресс-службу ВЭБ.РФ.

Петруца будет отвечать за развитие технологической повестки группы, включая достижение технологического суверенитета и финансирование новых производств.

В ВЭБ.РФ отметили, что ФРП под руководством Петруцы профинансировал более 2200 проектов на 760 млрд руб. льготных займов. Клиентами фонда стали более 1600 предприятий, общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности – 1,3 трлн руб. Более 1200 проектов уже вышли на серийный выпуск. ФРП также является оператором кластерной инвестплатформы, по которой одобрено почти 70 проектов с бюджетом 2 трлн руб.

Петруца с 1997 по 2012 г. работал в Сбербанке, затем в столичном департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства. С 2015 г. работает в ФРП, с 2017 г. возглавляет фонд.

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