Глава ФРП Роман Петруца назначен зампредом ВЭБ.РФ

В ВЭБ.РФ отметили, что ФРП под руководством Петруцы профинансировал более 2200 проектов на 760 млрд руб. льготных займов. Клиентами фонда стали более 1600 предприятий, общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности – 1,3 трлн руб. Более 1200 проектов уже вышли на серийный выпуск. ФРП также является оператором кластерной инвестплатформы, по которой одобрено почти 70 проектов с бюджетом 2 трлн руб.