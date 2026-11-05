Глава ФРП Роман Петруца назначен зампредом ВЭБ.РФ
Петруца будет отвечать за развитие технологической повестки группы, включая достижение технологического суверенитета и финансирование новых производств.
В ВЭБ.РФ отметили, что ФРП под руководством Петруцы профинансировал более 2200 проектов на 760 млрд руб. льготных займов. Клиентами фонда стали более 1600 предприятий, общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности – 1,3 трлн руб. Более 1200 проектов уже вышли на серийный выпуск. ФРП также является оператором кластерной инвестплатформы, по которой одобрено почти 70 проектов с бюджетом 2 трлн руб.
Петруца с 1997 по 2012 г. работал в Сбербанке, затем в столичном департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства. С 2015 г. работает в ФРП, с 2017 г. возглавляет фонд.