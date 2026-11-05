Фанаты Канье Уэста потребовали вернуть сервисные сборы за отмененные концерты
В петербургском Калининском райсуде рассмотрели иск с требованием вернуть деньги за сервисный сбор, уплаченный за билет на концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Сумма билетов истцам возвращена, не возвращен сервисный сбор. Его ответчик [организатор концертов] возвращать отказывается, ссылаясь на то, что билеты были фактически выписаны», – пояснила Лебедева.
Истцы указывают, что сервисные сборы взыскиваются не как цена билетов, а как убытки. В связи с этим они не требуют от организатора возврата сервисных сборов в составе номинала билетов и не начисляют неустойку на суммы сборов: «Требуется возместить реальные расходы, понесенные для приобретения билетов на мероприятие, которое организатор не обеспечил на согласованных условиях».
Руководство «Зенит арены», где должен был пройти концерт рэпера, заявило, что не продавало билеты на эти концерты и не участвовало в их реализации. Компания попросила рассмотреть дело без своего представителя.
Концерты должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, однако в «Зенит арене» заявили, что организаторы Say Agency не согласовали его проведение с площадкой. В течение сентября судьба выступлений Уэста была под вопросом, но в конце сентября было объявлено, что концерты отменены. На фоне этого фанаты Уэста начали обращаться в суды для возврата билетов.
«Ведомости» писали в октябре, что отмена концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге вышла на первое место в топ-3 по индексу приживаемости (оценка активности обсуждения темы в соцсетях по сравнению с присутствием в СМИ) в национальном индексе тревожностей. Индекс приживаемости, определенный Компанией развития общественных связей (КРОС), составил 7,52.