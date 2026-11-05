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Фанаты Канье Уэста потребовали вернуть сервисные сборы за отмененные концерты

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В петербургском Калининском райсуде рассмотрели иск с требованием вернуть деньги за сервисный сбор, уплаченный за билет на концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Сумма билетов истцам возвращена, не возвращен сервисный сбор. Его ответчик [организатор концертов] возвращать отказывается, ссылаясь на то, что билеты были фактически выписаны», – пояснила Лебедева.

Истцы указывают, что сервисные сборы взыскиваются не как цена билетов, а как убытки. В связи с этим они не требуют от организатора возврата сервисных сборов в составе номинала билетов и не начисляют неустойку на суммы сборов: «Требуется возместить реальные расходы, понесенные для приобретения билетов на мероприятие, которое организатор не обеспечил на согласованных условиях».

Канье Уэст заработал порядка $20 млн на отмененных концертах в Петербурге

Общество

Руководство «Зенит арены», где должен был пройти концерт рэпера, заявило, что не продавало билеты на эти концерты и не участвовало в их реализации. Компания попросила рассмотреть дело без своего представителя.

Концерты должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, однако в «Зенит арене» заявили, что организаторы Say Agency не согласовали его проведение с площадкой. В течение сентября судьба выступлений Уэста была под вопросом, но в конце сентября было объявлено, что концерты отменены. На фоне этого фанаты Уэста начали обращаться в суды для возврата билетов.

«Ведомости» писали в октябре, что отмена концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге вышла на первое место в топ-3 по индексу приживаемости (оценка активности обсуждения темы в соцсетях по сравнению с присутствием в СМИ) в национальном индексе тревожностей. Индекс приживаемости, определенный Компанией развития общественных связей (КРОС), составил 7,52.

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