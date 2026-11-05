Фанаты Канье Уэста потребовали вернуть сервисные сборы за отмененные концерты

Концерты должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, однако в «Зенит арене» заявили, что организаторы Say Agency не согласовали его проведение с площадкой. В течение сентября судьба выступлений Уэста была под вопросом, но в конце сентября было объявлено, что концерты отменены. На фоне этого фанаты Уэста начали обращаться в суды для возврата билетов.