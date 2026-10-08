Канье Уэст заработал порядка $20 млн на отмененных концертах в Петербурге
Американский рэпер Канье Уэст заработал около $20 млн за два несостоявшихся концерта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным одного из собеседников, эта сумма не является чистым гонораром музыканта. Часть средств идет на оплату работы его команды и другие сопутствующие расходы. Второй источник газеты сообщил, что Уэст, вероятно, не будет возвращать полученные деньги. По его словам, соответствующего условия в контракте артиста нет.
5 октября агентство Say Agency, которое занималось организацией концертов Уэста, объяснило срыв мероприятий «понятийными отношениями» в индустрии. Гендиректор агентства Анна Субчева отметила, что Say Agency не подписало договор аренды с Газпром Ареной», когда делался анонс концерта. По ее словам, это нормальная практика, но по итогам компания оказалась юридически беззащитной.
4 октября стало известно, что судебные приставы наложили арест на денежные средства агентства Say Agency. Сумма взыскания составляет 115 500 руб. Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа Октябрьского районного суда Самары.
Об отмене концертов 29 сентября сообщил РБК. В ходе подготовки мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым. После обращения городской администрации в Москву возникли претензии как к организации выступлений, так и к самому исполнителю.