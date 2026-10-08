Канье Уэст заработал порядка $20 млн на отмененных концертах в Петербурге

По данным одного из собеседников, эта сумма не является чистым гонораром музыканта. Часть средств идет на оплату работы его команды и другие сопутствующие расходы. Второй источник газеты сообщил, что Уэст, вероятно, не будет возвращать полученные деньги. По его словам, соответствующего условия в контракте артиста нет.