Фамилию вице-премьера Италии убрали из базы «Миротворца»Итальянские депутаты Европарламента остались на украинском сайте
Имя и фамилия вице-премьера Италии Маттео Сальвини исчезли из базы украинского сайта «Миротворец». На это обратили внимание «РИА Новости».
Сальвини убрали из базы после требования главы правительства Италии Джорджи Мелони к президенту Украины Владимиру Зеленскому разъяснить внесение вице-премьера в реестр. При этом имена депутатов Европарламента от итальянской партии «Движения пять звезд» остались в перечне, пишет агентство.
18 ноября МИД Италии опубликовал заявление главы ведомства Антонио Таяни, где он обратился к Киеву с требованием разъяснить включения депутатов Европарламента от итальянской партии «Движения пять звезд» в реестр «Миротворца».
В реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец» включают предполагаемых противников Украины. Там же указываются персональные данные внесенных лиц.