Сальвини убрали из базы после требования главы правительства Италии Джорджи Мелони к президенту Украины Владимиру Зеленскому разъяснить внесение вице-премьера в реестр. При этом имена депутатов Европарламента от итальянской партии «Движения пять звезд» остались в перечне, пишет агентство.