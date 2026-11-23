Российский рынок акций завершил торги коррекционным ростом
По состоянию на 19:00 мск 23 ноября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,19% и составил 2381,33. Индекс РТС вырос на 1,25% и составил 913,19.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 7,60 руб. (+18,75%)
ГК «Самолет» – 285,70 руб. (+10,32%)
ГК «Базис» – 145,92 руб. (+9,29%)
Холдинг ВУШ – 36,72 руб. (+5,76%)
VK – 215,85 руб. (+5,64%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Группа ЛСР – 853,60 руб. (-4,91%)
«Русснефть» – 76 руб. (-2,63%)
«Европлан» – 698,70 руб. (-1,61%)
«Акрон» – 16 380 руб. (-1,47%)
«Аптечная сеть 36,6» – 6,82 руб. (-1,30%)
Общий объем торгов был выше среднего и составил 126,88 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Газпром» – 14,30 млрд руб. (цена 108,09 руб.)
«Лукойл» – 10,03 млрд руб. (цена 5881,50 руб.)
Сбербанк ао – 8,09 млрд руб. (цена 291,52 руб.)
Ozon – 7,94 млрд руб. (цена 3607,50 руб.)
ВТБ – 7,73 млрд руб. (цена 56,60 руб.)