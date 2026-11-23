Цена нефти Brent опустилась ниже $89 впервые с конца августа
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $89 за барр. впервые с 28 августа.
На дневном минимуме февральский фьючерс на нефть торговался по $89,98 за барр. По состоянию на 12:38 мск контракт подорожал до $89,38 за барр. В сравнении с закрытием предыдущей торговой сессии фьючерс подешевел на 0,64%.
Нефть начала дешеветь после промежуточных выборов в США. Тогда ожидалось, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, однако он пока воздерживается от эскалации.
Экономист из Commonwealth Bank of Australia Джон О заявил Bloomberg, что текущие доставки нефти с Ближнего Востока должны привести к увеличению мировых запасов. Тем не менее, по его словам, рынок закладывает в цену премию в размере $25–30 за барр., исходя из опасений, что конфликт между США и Ираном может обостриться.
22 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что склонен отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану после Нового года, если стороны не достигнут соглашения, и назвал продолжающиеся дипломатические переговоры с Тегераном бессмысленными.