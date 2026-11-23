Экономист из Commonwealth Bank of Australia Джон О заявил Bloomberg, что текущие доставки нефти с Ближнего Востока должны привести к увеличению мировых запасов. Тем не менее, по его словам, рынок закладывает в цену премию в размере $25–30 за барр., исходя из опасений, что конфликт между США и Ираном может обостриться.