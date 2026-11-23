«Аэрофлот» назвал сохранение пассажиропотока в 2027 году серьезной задачей
Добиться роста пассажиропотока в 2027 г. будет сложно для всех авиакомпаний, заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью ТАСС в рамках Транспортной недели.
«Сохранить те значения, в которых мы сейчас находимся, это уже серьезная задача», – добавил он.
В октябре группа «Аэрофлот» перевезла 4,5 млн пассажиров, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних линиях пассажиропоток снизился на 9,5% до 3,1 млн человек, на международных – вырос на 4,9% до 1,4 млн. В компании объяснили снижение общего числа пассажиров временными ограничениями и изменением структуры перевозок.
За период с января по сентябрь пассажиропоток группы «Аэрофлот» составил 42,2 млн пассажиров. Из них 31,1 млн человек перевезены по внутренним линиям, что на 4,6% меньше год к году, уточнила компания.
Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ за январь – сентябрь 2026 г. составила 14,7 млрд руб., что на 43,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 7,9% до 613,4 млрд руб. В «Аэрофлоте» связали рост с улучшением производственных показателей. В компании напомнили о вынужденных отменах части рейсов, в том числе из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.