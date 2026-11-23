Медведев: у России не было необходимости применять ядерное оружие на Украине
У России не было прямой необходимости для того, чтобы применять ядерное оружие на Украине. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Московского журнала международного права».
Он подчеркнул, что при рассмотрении вопроса о возможном применении ядерного оружия президент РФ учитывает совокупность факторов и оценивает соразмерность ответных действий нанесенному ущербу. По его словам, украинские власти и поддерживающие их страны должны учитывать, что Москва не только имеет право на применение ядерного оружия, но и в определенных обстоятельствах может быть обязана прибегнуть к таким мерам.
Зампред Совбеза дополнил, что действия Киева и НАТО уже создавали ситуации, при которых Россия могла рассмотреть возможность ядерного удара. Медведев дополнил, что подобное решение принимается только после всесторонней оценки обстоятельств.
23 ноября кандидат в президенты Франции и лидер фракции правой партии «Национальное объединение» заявила, что участие НАТО в конфликте на Украине приведет к третьей мировой войне. Также она отметила, что есть еще два исхода конфликта: либо он затянется, либо стороны «осознают последствия».
1 октября президент РФ Владимир Путин сравнил риск применения ядерного оружия с «ружьем на стене». По его словам, в современных условиях все чаще звучит понятие эскалации, которое относится как к санкционному давлению, так и к боевым действиям. Он отметил, что эскалация не бывает односторонней: за действиями одной стороны следуют ответные шаги другой, что может привести к раскручиванию спирали конфликта.