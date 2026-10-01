Путин сравнил риск применения ядерного оружия с «ружьем на стене»

По словам Путина, в современных условиях все чаще звучит понятие эскалации, которое относится как к санкционному давлению, так и к боевым действиям. Он отметил, что эскалация не бывает односторонней: за действиями одной стороны следуют ответные шаги другой, что может привести к раскручиванию спирали конфликта.