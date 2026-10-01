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Главная / Политика /

Путин сравнил риск применения ядерного оружия с «ружьем на стене»

Татьяна Мозолевская
РИА Новости
РИА Новости

Если «ружье висит на стене, оно обязательно должно выстрелить». Так президент России Владимир Путин прокомментировал возможность применения ядерного оружия одной из стран в современном мире, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», которое проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.

По словам Путина, в современных условиях все чаще звучит понятие эскалации, которое относится как к санкционному давлению, так и к боевым действиям. Он отметил, что эскалация не бывает односторонней: за действиями одной стороны следуют ответные шаги другой, что может привести к раскручиванию спирали конфликта.

Президент заявил, что в основе эскалации лежат высокомерие и самоуверенность, а при наличии ядерного оружия подобный путь может привести мир к катастрофическим последствиям. При этом он подчеркнул необходимость всеми способами избегать подобного развития событий.

30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Ведомостям», что Россия не угрожает европейским странам, но ни у кого не должно остаться сомнений, что у нее есть все возможности предотвратить любую агрессию. 

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