10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей России, Украины и США, основным итогов которых стала договоренность о новом масштабном обмене пленными. На следующий день президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров с включением европейских партнеров.