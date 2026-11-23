Песков: РФ рассматривает Абу-Даби для следующих трехсторонних переговоров
Россия пока исходит из того, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Песков допустил и другие варианты мест проведения трехсторонней встречи.
До этого представитель Кремля сообщил о скором проведении нового раунда переговоров. 16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает, что новый раунд также пройдет в Абу-Даби, так как эта площадка устраивает российскую сторону.
10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей России, Украины и США, основным итогов которых стала договоренность о новом масштабном обмене пленными. На следующий день президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров с включением европейских партнеров.