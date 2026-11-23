18 ноября соцфонд России запустил онлайн-сервис, с помощью которого граждане смогут оценить целесообразность добровольных взносов на будущую пенсию. Инструмент прежде всего предназначен для тех, за кого работодатель по разным причинам не перечисляет страховые взносы. В их числе самозанятые, домохозяйки, неработающие военные пенсионеры и предпенсионеры. Сервис также может быть полезен россиянам, которые хотят увеличить будущую пенсию своих родных.