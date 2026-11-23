В 2027 году пенсии будут получать 43 млн россиян
В 2027 г. различные виды пенсий будут получать 43 млн россиян. Речь идет о получателях пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсионных выплат, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков «РИА Новости»
По его словам, в статистику включены граждане по всей стране, в том числе жители исторических регионов.
18 ноября соцфонд России запустил онлайн-сервис, с помощью которого граждане смогут оценить целесообразность добровольных взносов на будущую пенсию. Инструмент прежде всего предназначен для тех, за кого работодатель по разным причинам не перечисляет страховые взносы. В их числе самозанятые, домохозяйки, неработающие военные пенсионеры и предпенсионеры. Сервис также может быть полезен россиянам, которые хотят увеличить будущую пенсию своих родных.
6 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Новые правила могут начать действовать с 1 апреля 2027 г. Поправки не затронут страховые пенсии, порядок учета трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачивать на существующих условиях. Личные взносы и накопленный доход будут гарантированы в пределах 2,8 млн руб., а переведенные пенсионные накопления и средства софинансирования – в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.