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В Госдуму внесли законопроект о конвертации накопительной пенсии в ПДС

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом Минфин РФ сообщил на своем сайте.

Новые правила могут вступить в силу с 1 апреля 2027 г. Изменения не затронут страховые пенсии, порядок учета трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачивать на прежних условиях.

Участники ПДС смогут получать выплаты при потере кормильца и заболеваниях, требующих дорогостоящего лечения, а также рассчитывать на господдержку до 36 000 руб. в год в течение 10 лет и налоговые вычеты до 400 000 руб. ежегодно. Средства можно будет передавать по наследству.

Личные взносы и накопленный доход будут гарантированы в пределах 2,8 млн руб., а переведенные пенсионные накопления и средства софинансирования – в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.

Для граждан с накоплениями в Социальном фонде создадут негосударственный пенсионный фонд с государственным участием. Управлять средствами будет ВЭБ.РФ. Тем, чьи накопления уже находятся в НПФ, откроют счета ПДС в выбранных фондах. В течение двух лет после перехода участники смогут сменить фонд без потери инвестиционного дохода.

2 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 г.

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