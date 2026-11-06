Британская телекомпания Sky получила предупреждение об угрозе безопасности

6 ноября Reuters также писало, что британская телекомпания Sky, болгарская частная телекомпания Nova TV и другие компании получили сообщения об угрозе безопасности. После получения предупреждения сотрудники были эвакуированы, а телевещание остановлено. Позже сообщалось, что на территориях зданий компаний взрывных устройств обнаружено не было.