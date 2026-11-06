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Британская телекомпания Sky получила предупреждение об угрозе безопасности

Анна Суслова
Sven Simon \ TASS
Sven Simon \ TASS

Британская телекомпания Sky, которой принадлежит телеканал Sky News, получила предупреждение об угрозе безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Sky была одной из ​многих медиаорганизаций, получивших угрозу безопасности. Мы провели оценку безопасности и сообщили о случившемся в соответствующие органы», – говорится в заявлении представителя ​Sky.

Представитель подчеркнул, что компания ведет сотрудничество с властями по данному вопросу, а безопасность сотрудников Sky является главным приоритетом компании. Он добавил, что подробный комментарий телекомпания пока дать не может.

Reuters отметило, что заявление Sky прозвучало через несколько часов после того, как ирландская телекомпания RTE эвакуировала своих сотрудников из здания ​из-за сообщений с угрозой минирования здания.

6 ноября Reuters также писало, что британская телекомпания Sky, болгарская частная телекомпания Nova TV и другие компании получили сообщения об угрозе безопасности. После получения предупреждения сотрудники были эвакуированы, а телевещание остановлено. Позже сообщалось, что на территориях зданий компаний взрывных устройств обнаружено не было.

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