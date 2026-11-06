Минэкономразвития отмечает снижение спроса на новогодние туры

Бронирование туров и отелей на эту зиму, по данным агрегаторов, отстает от показателей прошлых лет. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На встрече детально обсуждались зимние поездки и, в частности, северный туризм. Раньше люди бронировали поездки за несколько месяцев, а теперь – за пару недель и в некоторых случаях даже за пару дней, рассказал Решетников. Есть вероятность, что спрос восстановится до прежних уровней уже в ходе самого сезона, полагает он. По словам Решетникова, снижение глубины бронирования нужно учитывать отелям и регионам при прогнозе загрузки и в маркетинговых стратегиях.