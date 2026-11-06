Минэкономразвития отмечает снижение спроса на новогодние туры

Минэкономразвития отмечает снижение спроса на новогодние турыНа это влияет конкуренция с зарубежными направлениями и ограничения в авиасообщении
Бронирование туров и отелей на эту зиму, по данным агрегаторов, отстает от показателей прошлых лет. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На встрече детально обсуждались зимние поездки и, в частности, северный туризм. Раньше люди бронировали поездки за несколько месяцев, а теперь – за пару недель и в некоторых случаях даже за пару дней, рассказал Решетников. Есть вероятность, что спрос восстановится до прежних уровней уже в ходе самого сезона, полагает он. По словам Решетникова, снижение глубины бронирования нужно учитывать отелям и регионам при прогнозе загрузки и в маркетинговых стратегиях.
По данным Минэкономразвития, число бронирований на ноябрь ниже на 22%, чем в аналогичном периоде прошлого года, на декабрь – на 19%, на новогодние праздники – на 17%.
Из-за смены поведения покупателей и конкуренции с зарубежными направлениями отели, как сообщил министр, сдержали рост цен на зимний сезон. Он составил 4% к уровню прошлого года, что ниже текущей инфляции. По данным Росстата, инфляция за сентябрь составила 6,3%. Оперативные недельные данные Минэкономразвития демонстрируют ускорение роста цен до 7,11% на 26 октября.
За 9 месяцев 2026 г. по России было совершено около 71 млн поездок, отметил Чернышенко в ходе заседания правкомиссии. По его словам, ожидался больший рост, однако из-за летнего периода планы скорректировались. Снижению числа поездок способствовали ограничения в авиасообщении, конкуренция с зарубежными курортами, которые стали более доступными на фоне укрепления рубля, а также проблемы с топливом.
Чернышенко также отметил снижение средней длительности проживания во всех сегментах гостиниц. Короткие поездки, по его словам, увеличивают число отдыхающих, но не решают проблему загрузки гостиниц, а также повышают нагрузку на транспорт.
Решетников выразил надежду, что в будущем зимняя туристическая активность вырастет и компенсирует «летний провал». Это может быть обеспечено не только за счет внутреннего туризма россиян, но и за счет иностранцев. Так, драйверами для въездного потока могут стать электронные визы, безвизовый режим с Китаем и улучшение авиасообщения. В зимние месяцы, по оценкам, которые озвучил Решетников, ожидается около 32 млн поездок.
В предстоящие новогодние праздники около 4,5 млн россиян должны отправиться в путешествия внутри страны. Эти данные на конец октября предоставила Ассоциация туроператоров России. Как ранее рассказал «Ведомостям» вице-президент организации Сергей Ромашкин, показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился примерно на 4–5%. По его словам, снижение числа бронирований на новогодние праздники продолжает общегодовую тенденцию. За три квартала 2026 г., по оценкам Ромашкина, россияне совершили 66,5 млн туристических поездок, что на 3,6% меньше по сравнению с 2025 г. В основном падение продаж туров на новогодние праздники связано с общим снижением потребительской активности, считает эксперт. Как утверждает Ромашкин, россияне стали чаще экономить на отдыхе.