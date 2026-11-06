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Главная / Политика /

Армия России поразила украинский сухогруз в Черном море

Сергей Пахомов
РИА Новости
РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар беспилотниками по морскому судну, которое перевозило грузы ВСУ. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«В результате удара в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения», – говорится в публикации.

6 ноября российские военные нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате в Белой Церкви Киевской области поражен аккумуляторный парк для хранения энергии.

5 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, который доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Судно было поражено днем 5 ноября в акватории Черного моря, в 107 км юго-западнее Одессы.

4 ноября российские военные сообщили о поражении сухогруза в 8 км юго-западнее Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило военное имущество для ВСУ. Также российская армия нанесла удары по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.

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