Глава МИД Финляндии анонсировала новые ограничения на въезд россиян
МИД Финляндии готовит предложение об изменении правил въезда граждан России в страну. Об этом сообщила глава ведомства Элина Валтонен в соцсети X.
«Министерство иностранных дел в срочном порядке готовит предложение об изменении правительственного постановления, определяющего принципы въезда россиян в Финляндию», – написала она, призвав остановить конфликт на Украине.
Как заявила Yle 3 ноября, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что с 2022 г. страна ограничивает въезд россиян, в частности не выдает туристические визы. По его словам, эти меры позволяют отказывать во въезде, в том числе профессиональным спортсменам. Кроме того, Орпо поддержал заявление Федерации хоккея Финляндии, согласно которому сборная страны не будет играть против России.
19 октября глава МИД Чехии Петр Мацинка не поддержал предложение Финляндии об ограничении въезда в страны Евросоюза (ЕС) для российских граждан. При этом представитель главы МИД Чехии Адам Черге заявил, что Чехия давно уже применяет значительные ограничения в вопросе выдачи виз россиянам.
14 октября рабочая группа Совета ЕС рассмотрела возможность ограничения визового режима для граждан России при совершении необязательных поездок. При этом речь шла не о всей Шенгенской зоне, а только об отдельных странах.
10 октября Орпо заявил, что Европа должна прекратить выдавать визы россиянам, обосновав это тем, что Россия якобы планирует совершить диверсию на территории ЕС.