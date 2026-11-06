Глава МИД Финляндии анонсировала новые ограничения на въезд россиян

Как заявила Yle 3 ноября, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что с 2022 г. страна ограничивает въезд россиян, в частности не выдает туристические визы. По его словам, эти меры позволяют отказывать во въезде, в том числе профессиональным спортсменам. Кроме того, Орпо поддержал заявление Федерации хоккея Финляндии, согласно которому сборная страны не будет играть против России.