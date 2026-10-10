Премьер Финляндии предложил прекратить выдавать визы для поездок в ЕС россиянам

2 сентября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила о том, что необходимо сократить количество виз для россиян в связи с тем, что один из подозреваемых в инциденте с БПЛА на территории аэропорта в Лейпциге въехал в Евросоюз по итальянской туристической визе.