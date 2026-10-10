Премьер Финляндии предложил прекратить выдавать визы для поездок в ЕС россиянам
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в телепрограмме Ykkösaamu заявил, что Европа должна прекратить выдавать визы гражданам России. Об этом сообщил телеканал Yle.
«Мы опасаемся, что Россия стремится осуществлять диверсионную деятельность на территории Европы. Почему же тогда мы впускаем их в качестве туристов на территорию Европы, где они могут свободно перемещаться?» – сказал он.
Орпо добавил, что данную инициативу он намерен предложить на следующем заседании Европейского совета.
2 сентября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила о том, что необходимо сократить количество виз для россиян в связи с тем, что один из подозреваемых в инциденте с БПЛА на территории аэропорта в Лейпциге въехал в Евросоюз по итальянской туристической визе.
3 сентября глава Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что ведомство намерено добиваться дальнейшего сокращения числа виз для граждан России. При этом количество выданных россиянам виз в 2025 г. выросло до 680 000 против 560 000 годом ранее.