Главные заявления Путина о рынке топлива, атаках на НПЗ и неизбежном ответеПрезидент провел заседание комиссии по ТЭК
- О ситуации на рынке и производстве топлива
- Об атаках на НПЗ и ответных мерах
- О положении российских компаний и барьерах Европы
- О составе комиссии
Президент России Владимир Путин во вторник провел заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Он заявил о сохранении стабильности внутреннего топливного рынка, предупредил об ответных действиях на атаки на НПЗ и предложил обсудить дополнительную защиту заводов. «Ведомости» собрали главное из заявлений президента.
О ситуации на рынке и производстве топлива
Путин заявил, что стабильность внутреннего топливного рынка удалось сохранить. «Наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса», – сказал он. При этом президент отметил, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.
Он напомнил, что цены на бензин в большинстве регионов стабилизировались после пиковых значений в начале октября. Главная задача – обеспечить стабильность поставок и надежное снабжение топливом городов, поселков, граждан и компаний, включая предприятия АПК и фермерские хозяйства, где чувствителен сезонный фактор.
Путин напомнил о договоренностях с крупными компаниями увеличить производство топлива и сформировать его резервы.
Также были ограничены экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива за исключением частичных поставок на мировые рынки по договоренности с президентом США Дональдом Трампом.
Об атаках на НПЗ и ответных мерах
Путин заявил, что Киев не прекращает попыток атак на российские нефтеперерабатывающие мощности. «Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак, киевские власти не слушают таких советов», – отметил он.
Президент предупредил, что ответные действия России неизбежны. «Об этом все должны знать. Мы, в свою очередь, не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба», – заявил Путин.
Путин предложил обсудить, что еще нужно сделать для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.
О положении российских компаний и барьерах Европы
Президент заявил, что российские компании занимают ведущие позиции на глобальных энергетических рынках, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Россия будет расширять рынки сбыта и сотрудничать с предсказуемыми партнерами, развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять Трансарктический транспортный коридор с Северным морским путем.
Путин также отметил, что ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу имеет серьезные последствия прежде всего для самих европейцев. «Нашей нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше», – сказал он.
О составе комиссии
Ранее Путин обновил состав комиссии. В нее вошли вице-премьеры Андрей Никитин, Олег Кожемяко и Ирина Окладникова, предприниматель Вагит Алекперов, глава Минпромторга Антон Алиханов и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Указ также определил руководителей двух рабочих групп: Наиб Нагуманов возглавил группу по эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭК с госучастием, группу по экологической безопасности – министр природных ресурсов Александр Козлов. Председателем комиссии является сам президент, ответственным секретарем – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.