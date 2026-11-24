Президент предупредил, что ответные действия России неизбежны. «Об этом все должны знать. Мы, в свою очередь, не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба», – заявил Путин.