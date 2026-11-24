В МВД уточнили последствия выдворения из России
После административного выдворения иностранцам запрещают въезд в Россию на срок до пяти лет, а при повторном нарушении – до 10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД России.
Ведомство напомнило, что выдворение применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства за нарушение миграционного законодательства. Оно может проходить в принудительном порядке либо в форме контролируемого самостоятельного выезда.
Во втором случае иностранец сам приобретает билет и покидает Россию. На это, как правило, отводится пять рабочих дней с момента вступления судебного постановления в силу. Факт пересечения границы фиксируют пограничные органы, после чего сведения передают МВД. Неисполнение требования в установленный срок считается отдельным правонарушением, подчеркнули в министерстве.
При принудительном выдворении организацией выезда занимаются российские органы. Иностранца помещают в центр временного содержания, где оформляют необходимые документы. Затем судебные приставы сопровождают его до пункта пропуска через границу и передают пограничникам. Принудительную меру применяют, если есть риск уклонения от выезда, нарушение совершено повторно или связано с угрозой безопасности.
12 ноября Совет безопасности РФ сообщил, что в январе – сентябре 2026 г. из России административно выдворили 143 100 иностранных граждан, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ведомства, за девять месяцев в отношении иностранцев составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях. По сравнению с январем – сентябрем 2025 г. их количество сократилось на 22,6%.
10 ноября глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что за последние три года российское гражданство прекратили в отношении 5000 бывших иностранных граждан, преимущественно за совершение преступлений. По словам министра, в 2026 г. преступность среди мигрантов сократилась на 40%.