12 ноября Совет безопасности РФ сообщил, что в январе – сентябре 2026 г. из России административно выдворили 143 100 иностранных граждан, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ведомства, за девять месяцев в отношении иностранцев составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях. По сравнению с январем – сентябрем 2025 г. их количество сократилось на 22,6%.