Супруги родились в 1959 г., оба окончили Московский институт управления. В 1992 г. они основали компанию «Четыре лапы», которая под их руководством выросла в крупнейшую, по собственным данным, российскую сеть магазинов и сервисов для домашних животных. Сейчас она объединяет 675 магазинов, 66 салонов груминга и восемь ветеринарных центров. В компании работают более 5000 сотрудников.