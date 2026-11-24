Сеть «Четыре лапы» подтвердила гибель основателей компании
Основатели сети магазинов зоотоваров «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли 21 ноября, сообщила пресс-служба компании.
Супруги родились в 1959 г., оба окончили Московский институт управления. В 1992 г. они основали компанию «Четыре лапы», которая под их руководством выросла в крупнейшую, по собственным данным, российскую сеть магазинов и сервисов для домашних животных. Сейчас она объединяет 675 магазинов, 66 салонов груминга и восемь ветеринарных центров. В компании работают более 5000 сотрудников.
В пресс-службе отметили, что основатели поддерживали приюты для животных и благотворительные проекты.
«Команда «Четыре лапы» сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь», – говорится в сообщении.
23 ноября Telegram-канал Shot сообщил о гибели супругов в автокатастрофе в Чили. Тогда в компании заявили «Ведомостям», что не получали подтверждения этой информации от местных властей.
По данным посольства России в Чили, авария произошла 21 ноября на севере региона Магальянес. Туристический микроавтобус, следовавший из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли двое россиян, еще пять человек, в том числе два гражданина РФ, получили травмы. Госпитализация российским гражданам не потребовалась.
22 ноября посольство России в Чили подтвердило гибель двоих россиян при столкновении туристического автобуса с грузовиком на трассе между городами Пунта-Аренас и Пуэрто-Наталес. Еще пять человек, включая двух российских граждан, пострадали. Дипломаты связались с родственниками погибших.