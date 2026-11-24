В документе предусмотрены семь моделей наставничества, включая индивидуальную, групповую и дистанционную. В частности, сопровождать новых сотрудников смогут ветераны, уже успешно прошедшие адаптацию на предприятии. В зависимости от индивидуальных потребностей работника период адаптации может продолжаться до года.