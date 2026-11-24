Работодателям рекомендуют давать ветеранам наставников и гибкий график работыТакое положение содержится в проекте стандарта их трудовой адаптации
Фракция «Единой России» в Госдуме и Росстандарт представили проект единого корпоративного стандарта трудовой адаптации ветеранов боевых действий. Документ будет носить рекомендательный характер и распространяться на все категории ветеранов, а не только на участников спецоперации.
Работодателям предложат вводить гибкий график работы на период адаптации, обеспечивать психологическое сопровождение сотрудников и внедрять программы наставничества. При подборе вакансий бизнесу рекомендуют учитывать профессиональные и управленческие навыки, приобретенные ветеранами во время военной службы. При отсутствии документов об образовании работодатели смогут использовать альтернативные способы оценки квалификации.
В документе предусмотрены семь моделей наставничества, включая индивидуальную, групповую и дистанционную. В частности, сопровождать новых сотрудников смогут ветераны, уже успешно прошедшие адаптацию на предприятии. В зависимости от индивидуальных потребностей работника период адаптации может продолжаться до года.
Отдельный блок посвящен формированию индивидуальной карьерной траектории, переобучению, повышению квалификации и продвижению внутри компании. Помимо выплат, компенсаций и социальных льгот, стандарт предусматривает нематериальные меры поддержки, направленные на создание комфортной рабочей среды и долгосрочную мотивацию сотрудников. Работодатели смогут самостоятельно выбирать меры с учетом своих ресурсов и потребностей работников.
2 ноября председатель фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что в фонд поступило более 24 000 обращений ветеранов спецоперации по вопросам трудоустройства. Из обратившихся 57% уже нашли работу.
23 октября президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для трудоустройства ветеранов спецоперации по востребованным в экономике профессиям.