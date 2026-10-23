Путин поручил привлекать ветеранов для кадрового обеспечения экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для трудоустройства ветеранов спецоперации по востребованным профессиям. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Правительству также необходимо разработать меры по обеспечению экономики специалистами, которые нужны на рынке труда. Доклад об исполнении поручения премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 февраля 2027 г. В дальнейшем отчитываться по этому вопросу необходимо ежегодно.
Поручение подготовили по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса российских брендов «Знай наших», а также пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». Оба мероприятия состоялись 28 августа.
22 октября замруководителя думской фракции «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что партия планирует внести в Госдуму законопроект, который позволит учитывать боевой опыт военнослужащих по контракту и бойцов Росгвардии при расчете стажа муниципальной службы. По словам депутата, инициатива направлена на упрощение трудоустройства участников спецоперации после возвращения к мирной жизни.