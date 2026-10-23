Путин поручил привлекать ветеранов для кадрового обеспечения экономики

Правительству также необходимо разработать меры по обеспечению экономики специалистами, которые нужны на рынке труда. Доклад об исполнении поручения премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 февраля 2027 г. В дальнейшем отчитываться по этому вопросу необходимо ежегодно.