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Главная / Политика /

«Единая Россия» внесет проект об учете боевого опыта в муниципальном стаже

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроект, который позволит учитывать боевой опыт военнослужащих по контракту и бойцов Росгвардии при расчете стажа муниципальной службы. Об этом сообщила замруководителя думской фракции партии Дарья Лантратова перед пленарным заседанием.

По словам депутата, инициатива направлена на упрощение трудоустройства участников спецоперации после возвращения к мирной жизни. Она позволит предоставить им дополнительные социальные гарантии и использовать полученные во время службы навыки в органах местного самоуправления.

«Военнослужащие обладают уникальным опытом, сильным характером, умеют быстро принимать решения, работать в команде», – подчеркнула Лантратова. Она добавила, что такие качества востребованы в муниципалитетах, а принятие законопроекта поможет привлечь на службу новых сотрудников.

19 августа стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила с замечаниями инициативу об учете военной службы в стаже государственной и муниципальной службы. Согласно пояснительной записке, на тот момент 460 участников спецоперации работали на государственной службе, еще 793 – на муниципальной.

21 апреля Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и фонд «Защитники Отечества» договорились развивать сотрудничество для поддержки ветеранов спецоперации в муниципалитетах. Оно включает образовательные проекты и помощь в трудоустройстве.

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