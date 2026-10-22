«Единая Россия» внесет проект об учете боевого опыта в муниципальном стаже

19 августа стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила с замечаниями инициативу об учете военной службы в стаже государственной и муниципальной службы. Согласно пояснительной записке, на тот момент 460 участников спецоперации работали на государственной службе, еще 793 – на муниципальной.