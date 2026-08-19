Участникам спецоперации зачтут службу по контракту в стаж госслужбы

Участникам спецоперации зачтут службу по контракту в стаж госслужбыЭто позволит им претендовать не только на младшие должности в органах власти
Участникам спецоперации, решившим строить политическую карьеру, в стаж государственной и муниципальной службы включат их периоды военной службы по контракту. Аналогичные меры в части учета стажа для муниципальной службы распространят на добровольцев в формированиях Росгвардии и Вооруженных силах (ВС) РФ.
Такую инициативу 18 августа с замечаниями одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Изменения вносятся в законы о статусе военнослужащих, а также о службе в органах внутренних дел. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования подписанного президентом РФ закона.
Сейчас военная служба контрактников, как и добровольцев в формированиях Росгвардии и ВС РФ, засчитывается в общий трудовой стаж и стаж государственной гражданской службы, но не учитывается при поступлении на работу в органы местного самоуправления, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагаемая мера позволит ветеранам получать ежемесячную надбавку за выслугу лет, рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск и досрочно выходить на пенсию, сказано там же. Страховые баллы за стаж формируют будущую пенсию ветерана, пояснил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Расходы на реализацию инициативы планируется покрывать за счет уже заложенных в бюджете средств. Они будут учтены и при формировании бюджета на трехлетний период, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. Текущие расходы также могут быть скорректированы в зависимости от числа ветеранов, поступающих на государственную гражданскую и муниципальную службу, говорится в документе.
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В отзыве правительство рекомендовало автору вынести в отдельный законопроект положения, касающиеся добровольцев.
На необходимость содействия трудоустройству участников спецоперации в органах власти неоднократно указывал президент РФ Владимир Путин, сказала разработчик инициативы, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова («Единая Россия»). Сейчас участники спецоперации могут претендовать только на младшие группы должностей, т. е. вынуждены начинать строить политическую карьеру с нуля, рассказала она «Ведомостям». Особенно остро этот вопрос встал после запуска кадровой программы «Время героев», пояснила Лантратова.
Сегодня муниципалитеты испытывают кадровый голод, сказала «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Новый законопроект, по ее словам, поможет районным администрациям найти новых специалистов на вакантные позиции. Для этого на федеральном и региональном уровнях запускаются кадровые программы для ветеранов.
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Ограничиваться только этой мерой для содействия трудоустройству ветеранам во власти недостаточно, считает член координационного совета при Общественной палате РФ по инициативам и поддержке участников специальной военной операции Евгения Гречкина. Для построения карьеры в политике им необходимо давать знания, чтобы они были компетентны на новых должностях, пояснила она. Гречкина отметила, что у ветеранов нет опыта публичных выступлений, недостаточно знаний о политике и механизмах ее устройства. Кроме этого одним из обязательных требований для госслужбы является наличие высшего образования, которое многие ветераны только начали получать. Тем не менее, продолжает Гречкина, наиболее мотивированные из них самостоятельно добирают знания – например, проходят курсы «Твой герой» от Роспатриотцентра, чтобы в будущем поступить на госслужбу.
Главным инструментом поддержки на карьерном пути может стать институт наставничества, считает сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Сейчас в программе «Время героев» в качестве наставников участвуют представители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших компаний, следует из послания президента Федеральному собранию. По мнению Афанасьева, сопровождать ветеранов необходимо также в процессе работы на госслужбе.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение проекта закона.