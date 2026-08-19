Участникам спецоперации зачтут службу по контракту в стаж госслужбы

Ограничиваться только этой мерой для содействия трудоустройству ветеранам во власти недостаточно, считает член координационного совета при Общественной палате РФ по инициативам и поддержке участников специальной военной операции Евгения Гречкина. Для построения карьеры в политике им необходимо давать знания, чтобы они были компетентны на новых должностях, пояснила она. Гречкина отметила, что у ветеранов нет опыта публичных выступлений, недостаточно знаний о политике и механизмах ее устройства. Кроме этого одним из обязательных требований для госслужбы является наличие высшего образования, которое многие ветераны только начали получать. Тем не менее, продолжает Гречкина, наиболее мотивированные из них самостоятельно добирают знания – например, проходят курсы «Твой герой» от Роспатриотцентра, чтобы в будущем поступить на госслужбу.