ВАРМСУ поможет фонду «Защитники Отечества» развивать отделения в регионах
Фонд «Защитники Отечества» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло на форуме «Малая родина – сила России».
Стороны договорились о совместной работе по развитию отделов фонда в крупных муниципальных образованиях.
«Муниципальные отделы призваны существенно повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов и членов их семей», – заявила председатель фонда Анна Цивилева. По ее словам, работа таких площадок выстроена по принципу «одного окна» с участием органов власти, прокуратуры, военкоматов и других профильных структур.
Инициатива создания муниципальных отделений была запущена в 2025 г. в пилотных регионах – Московской области, ДНР и ЛНР. Сейчас в ДНР работают семь таких отделов, в ЛНР – пять, в Московской области – три.
ВАРМСУ и фонд намерены развивать проект по всей стране. «В прошлом году президент России Владимир Путин поручил обеспечить необходимые условия для интеграции участников спецоперации в мирную жизнь, а также для поступления наших бойцов на муниципальную службу. Совместно с фондом мы формируем комплексную систему, которая направлена на решение этих задач», – отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, добавив, что сотрудничество будет включать образовательные проекты и помощь с трудоустройством ветеранов.
3 апреля сообщалось, что в фонд «Защитники Отечества» от ветеранов спецоперации и членов их семей поступило уже 2,6 млн обращений за помощью. За три года работы организации медицинскую помощь получили 235 000 ветеранов и членов их семей, еще 22 500 прошли санаторно-курортное лечение.