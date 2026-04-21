Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

ВАРМСУ поможет фонду «Защитники Отечества» развивать отделения в регионах

Фонд «Защитники Отечества» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло на форуме «Малая родина – сила России».

Стороны договорились о совместной работе по развитию отделов фонда в крупных муниципальных образованиях.

«Муниципальные отделы призваны существенно повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов и членов их семей», – заявила председатель фонда Анна Цивилева. По ее словам, работа таких площадок выстроена по принципу «одного окна» с участием органов власти, прокуратуры, военкоматов и других профильных структур.

Инициатива создания муниципальных отделений была запущена в 2025 г. в пилотных регионах – Московской области, ДНР и ЛНР. Сейчас в ДНР работают семь таких отделов, в ЛНР – пять, в Московской области – три.

ВАРМСУ и фонд намерены развивать проект по всей стране. «В прошлом году президент России Владимир Путин поручил обеспечить необходимые условия для интеграции участников спецоперации в мирную жизнь, а также для поступления наших бойцов на муниципальную службу. Совместно с фондом мы формируем комплексную систему, которая направлена на решение этих задач», – отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, добавив, что сотрудничество будет включать образовательные проекты и помощь с трудоустройством ветеранов.

3 апреля сообщалось, что в фонд «Защитники Отечества» от ветеранов спецоперации и членов их семей поступило уже 2,6 млн обращений за помощью. За три года работы организации медицинскую помощь получили 235 000 ветеранов и членов их семей, еще 22 500 прошли санаторно-курортное лечение.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь