2,6 млн обращений за помощью поступило в фонд «Защитники Отечества»

Филиалы фонда работают во всех 89 субъектах страны. Социальные координаторы в том числе выезжают в малые города и ведут прием ветеранов и членов их семей у них дома, рассказала Цивилева. Но этого недостаточно, поэтому в фонде приняли решение открывать дополнительные отделения филиалов в муниципалитетах, добавила она. Такие отделения будут появляться во всех регионах. В них в режиме «единого окна» будет сосредоточена работа всех служб, необходимых для ветерана и его семьи. Как правило, в филиалах фонда помогают оформить льготы, медицинскую реабилитацию, найти работу и т. д. Цивилева добавила, что пилотный проект по запуску таких отделений в муниципалитетах Московской области, Донецкой и Луганской народных республик был признан успешным.