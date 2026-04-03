2,6 млн обращений за помощью поступило в фонд «Защитники Отечества»Его отделения дополнительно откроют в муниципалитетах в каждом регионе
С начала работы государственного фонда «Защитники Отечества» в апреле 2023 г. от ветеранов спецоперации и членов их семей поступило 2,6 млн запросов на оказание помощи. Об этом заявила статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
Филиалы фонда работают во всех 89 субъектах страны. Социальные координаторы в том числе выезжают в малые города и ведут прием ветеранов и членов их семей у них дома, рассказала Цивилева. Но этого недостаточно, поэтому в фонде приняли решение открывать дополнительные отделения филиалов в муниципалитетах, добавила она. Такие отделения будут появляться во всех регионах. В них в режиме «единого окна» будет сосредоточена работа всех служб, необходимых для ветерана и его семьи. Как правило, в филиалах фонда помогают оформить льготы, медицинскую реабилитацию, найти работу и т. д. Цивилева добавила, что пилотный проект по запуску таких отделений в муниципалитетах Московской области, Донецкой и Луганской народных республик был признан успешным.
За три года работы «Защитников Отечества» 235 000 ветеранов и членов их семей получили медицинскую помощь, 22 500 прошли санаторно-курортное лечение, продолжила председатель фонда. Особенно зарекомендовал себя семейный формат реабилитации, когда ветеран проходит восстановление вместе с близкими.
Как реабилитируют ветеранов
В Семейном центре им. А. И. Мещерякова в Московской области помогают ветеранам, полностью потерявшим зрение из-за ранений. На базе центра их обучают возможным при таких ранениях профессиям: деревообработчик, оператор контактного центра, массажист, изготовитель изделий из ротанга (материала из пальмы). Цивилева рассказала историю потерявшего зрение во время боев под Соледаром ветерана Виктора Лосева. Он смог освоить плетение корзин из ротанга и вместе с супругой открыл бизнес по изготовлению этих изделий.
Чем раньше ветеран вовлекается в активную деятельность, тем выше шансы на компенсацию утраченных функций организма, считает Светлана Хисматуллина, исполнительный директор некоммерческого фонда «Дерево жизни», который помогает в адаптации вернувшихся с передовой военнослужащих. По ее словам, ранняя профессиональная ориентация также является одним из важных направлений реабилитации.
Филиалы Ассоциации ветеранов СВО в Ставропольском крае, Хакасии и Подмосковье организуют занятия по иппотерапии (метод реабилитации с помощью верховой езды и взаимодействия с лошадью), рассказал директор организации Дмитрий Афанасьев. Нередко и сами ветераны добавляют уникальные практики к сформировавшемуся в российской медицине опыту реабилитации, добавил он. Например, ветеран с Урала купил гончарный круг и привлек к работе на нем бывших военнослужащих, чтобы они восстанавливали моторику рук.