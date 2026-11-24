СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автовокзал в Донецке
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после атаки украинских вооруженных сил на автовокзал в центре Донецка. Об этом сообщили в СК.
Следователи проводят необходимые процессуальные действия, назначены экспертизы. Также устанавливаются военнослужащие ВСУ и их пособники, которых следствие считает причастными к нападению.
Утром в результате атаки украинского беспилотника на автовокзал «Южный» в центре Донецка пострадали 8 человек. Четверо раненых лечатся амбулаторно. Кроме того, в результате обстрела в Ленинском районе Донецка повреждения получили транспортные средства муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление».