Утром в результате атаки украинского беспилотника на автовокзал «Южный» в центре Донецка пострадали 8 человек. Четверо раненых лечатся амбулаторно. Кроме того, в результате обстрела в Ленинском районе Донецка повреждения получили транспортные средства муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление».