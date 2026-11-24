В апреле газета «Известия» приводила оценку экспертов, которые подсчитали, что под усиленный налоговый контроль могут попасть 10 млн граждан. ФНС в ответ сообщила, что эта оценка преждевременна, поскольку параметры предстоящей работы еще не определены. Служба уточнила, что в зону внимания попадут прежде всего лица, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы или ведут предпринимательскую деятельность без регистрации. В то же время переводы между родственниками, даже регулярные, если они не связаны с бизнесом, под контроль не подпадут. Отправной точкой контроля, обещали в ФНС, станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн руб.