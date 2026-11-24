Госдума обязала ЦБ сообщать ФНС о гражданах с доходами в виде переводов
Госдума приняла закон, по которому Центробанк (ЦБ) будет передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о гражданах, которые систематически получают доходы от физических лиц. Налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан.
Форму, формат и периодичность передачи сведений определит соглашение ЦБ и ФНС. Норма вносится в статью 85 налогового кодекса. Она вступит в силу с 1 января 2027 г. и будет распространяться на сведения об операциях, совершенных после 1 января 2027 г.
Сейчас налоговая может запрашивать выписки по счетам граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, только после решения о взыскании задолженности, а также при налоговой проверке или истребовании документов. В последних двух случаях требуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС. Закон добавляет в этот перечень новое основание – получение информации от ЦБ.
Законопроект №617-9 правительство внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета. Норма о передаче данных о переводах появилась в виде поправок Минфина ко второму чтению.
В апреле газета «Известия» приводила оценку экспертов, которые подсчитали, что под усиленный налоговый контроль могут попасть 10 млн граждан. ФНС в ответ сообщила, что эта оценка преждевременна, поскольку параметры предстоящей работы еще не определены. Служба уточнила, что в зону внимания попадут прежде всего лица, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы или ведут предпринимательскую деятельность без регистрации. В то же время переводы между родственниками, даже регулярные, если они не связаны с бизнесом, под контроль не подпадут. Отправной точкой контроля, обещали в ФНС, станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн руб.