10 млн россиян придется отчитываться за переводы на карту перед налоговой
Около 10 млн россиян могут попасть под усиленный налоговый контроль из-за регулярных переводов на карты с 2027 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Речь идет о гражданах, получающих более 200 000 руб. в месяц от аренды, подработок, услуг или торговли без оформления статуса самозанятого или ИП и без декларирования доходов.
«В зоне внимания окажутся и самозанятые с выручкой выше 2,4 млн в год, скрывающие часть поступлений», – отмечается в материале. По оценкам, таких может быть около 200 000 человек.
Ожидается, что усиление контроля позволит увеличить поступления в бюджет не менее чем на 50 млрд руб. ежегодно. При этом собеседники издания отметили, что на этом фоне спрос на наличные может вырасти примерно на 3 трлн руб.
23 марта сообщалось, что Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами с участием ФНС и Банка России. Инициатива направлена на выявление доходов, маскируемых под p2p-переводы.
Сейчас налоговые органы могут запрашивать данные у банков только при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом, а переводы между физлицами зачастую не облагаются налогом, поскольку формально считаются безвозмездными поступлениями.