Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и ЦБ

Минюст указал на необходимость уточнения формулировок и согласования норм между различными законами. В частности, отмечено, что в проекте используется термин «категории доходов физических лиц», но его содержание не раскрыто, что может затруднить правоприменение. Минэкономразвития раскритиковало отдельные положения, связанные с обязанностью раскрывать банковские реквизиты. Ведомство указало, что такая норма может привести к злоупотреблениям, а также не определяет, какой именно счет должен указывать продавец, если у него их несколько.