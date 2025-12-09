Газета
В России усилят контроль за операциями лиц из перечня террористов и экстремистов

В законопроект «О противодействии отмыванию доходов» внесли изменения, усиливающие контроль за финансовыми операциями граждан, чье имущество заморожено из-за включения в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил замначальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По его словам, документ направлен на совершенствование механизмов замораживания имущества в рамках национальной системы противодействия отмыванию средств. Поправки предусматривают дополнительные инструменты контроля за разрешенными операциями таких лиц.

«Предлагается ввести дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц, включенных в так называемый перечень террористов и экстремистов, лиц, чье имущество заморожено», – сказал Грачев (цитата по ТАСС).

Кроме того, поправки обязывают приостанавливать разрешенные выплаты в отношении физлиц, объявленных в розыск.

19 ноября сообщалось, что Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом) был внесен в перечень экстремистов и террористов. Также в список добавлены экс-депутат Дмитрий Гудков (считается в России иноагентом) и историк Юрий Пивоваров (считается в России иноагентом).

