Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков внесены в список террористов и экстремистов
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский
Ходорковский и Гудков в настоящее время проживают за границей.
14 октября Ходорковский и Гудков стали фигурантами дела по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). «Антивоенный комитет России» (организация признана нежелательной на территории РФ), в которой состоят оба фигуранта, был учрежден в феврале 2022 г. с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в РФ.
В октябре 2003 г. по обвинению в хищениях и неуплате налогов Ходорковского арестовали. В мае 2005 г. предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима за хищения и неуплату налогов, в декабре 2010 г. – еще к 14 годам за хищение акций Восточной нефтяной компании. В декабре 2013 г. президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского в связи с состоянием здоровья его матери.
20 мая 2022 г. Минюст России внес Ходорковского в список лиц, выполняющих функции иноагента. Согласно данным министерства, Ходорковского спонсирует источник на Украине.
Гудков был избран депутатом Госдумы в 2011 г. от партии «Справедливая Россия». В 2016 г. он снова участвовал в думских выборах от партии «Яблоко». С 2018 по 2020 г. был одним из лидеров «Партии перемен». В июне 2021 г. Гудков уехал из России.
В декабре 2023 г. МВД России объявило бывшего депутата в розыск по уголовному делу. Гудков уточнял, что против него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ). В августе 2024 г. Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил Гудкова к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС России.