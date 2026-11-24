Поправки предполагают внесение изменений в ст. 154-1 Уголовного кодекса Узбекистана. Согласно документу, за поступление на службу в вооруженные силы, полицию, органы безопасности и другие аналогичные структуры иностранных государств будет грозить ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас за это предусмотрены штраф или исправительные работы.