В Узбекистане хотят ужесточить наказание за службу в иностранных войсках
Законодательная палата парламента Узбекистана приняла в первом и втором чтениях законопроект об ужесточении уголовной ответственности за службу в иностранных военных формированиях и вербовку граждан для прохождения такой службы, сообщила пресс-служба палаты.
Поправки предполагают внесение изменений в ст. 154-1 Уголовного кодекса Узбекистана. Согласно документу, за поступление на службу в вооруженные силы, полицию, органы безопасности и другие аналогичные структуры иностранных государств будет грозить ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас за это предусмотрены штраф или исправительные работы.
Наказание за вербовку граждан республики увеличат с трех – пяти до пяти – 10 лет лишения свободы. Санкции статьи о наемничестве останутся прежними, передает Kun.uz.
По словам депутата Сайдулло Азимова, в 2025 г. число преступлений, связанных со службой в иностранных силовых структурах и вербовкой, выросло почти в 12 раз. В первом чтении законопроект поддержали 109 депутатов, во втором – 110.
В мае 2025 г. Янгиюльский городской суд Узбекистана приговорил местного жителя к пяти годам и одному месяцу колонии по статьям о наемничестве и незаконном хранении наркотиков, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на приговор. Мужчина участвовал в спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер».
В январе 2025 г. Андижанский городской суд приговорил гражданина Узбекистана к ограничению свободы на четыре года и два месяца за участие в спецоперации на стороне России, сообщало Gazeta.uz.