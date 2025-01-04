Суд в Узбекистане ограничил свободу местного жителя за участие в спецоперации
Узбекский суд приговорил 39-летнего гражданина Узбекистана к ограничению свободы на четыре года и два месяца за то, что он принимал участие в спецоперации на стороне России, сообщает Gazeta.uz.
Соответствующее решение, по данным издания, принял Андижанский городской суд. Согласно материалам дела, житель Мархаматского района приехал в Москву весной 2023 г. в поисках сезонной работы, но в итоге принял решение подписать контракт с Минобороны для участия в боях против Украины в составе Вооруженных сил России, поскольку там была возможность получить солидное вознаграждение.
Он принимал участие в спецоперации до декабря 2023 г., а 31 числа того же месяца вернулся в Узбекистан. Из показаний осужденного следует, что за время участия в боевых действиях он убил более 10 украинских солдат, воевал он в ДНР и ЛНР.
В итоге суд признал его виновным по ч. 1 ст. 154 уголовного кодекса Узбекистана (наемничество), санкция статьи предусматривает от пяти д 10 лет лишения свободы. Также ему вменяется ч. 1 ст. 154-1 узбекского УК – поступление, вербовка на военную службу иностранных государств, здесь санкция предусматривает штраф или обязательные работы. Суд смягчил наказание с учетом того, что осужденный признал вину и раскаялся, также было учтено отсутствие судимости и семейное положение.
Как уточняет издание, теперь осужденному запрещено покидать место жительства, за исключением работы или учебы. Кроме того, мужчине нельзя менять место жительства без согласия контролирующего органа, а также покидать территорию Андижанской области.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.