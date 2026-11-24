«Лукойл» получил 44,7 млн собственных акций после ликвидации «дочки»
ПАО «Лукойл» получил 44,7 млн собственных акций после ликвидации дочернего общества. Об этом сообщается на сайте раскрытия.
На баланс компании перешло 6,45% уставного капитала. Какое именно юридическое лицо было ликвидировано, компания не раскрывает.
23 ноября собрание акционеров «Лукойла» одобрило решение совета директоров выплатить по итогам девяти месяцев по 535 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки установлена на 9 декабря. Дивидендная доходность составит около 9%.
Чистая прибыль «Лукойла» за девять месяцев составила 457,49 млрд руб., что на 30% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Выручка нефтяной компании выросла на 0,8%, или на 16 млрд руб., до 1,97 трлн руб. Валовая прибыль составила 696,78 млрд руб. (+34% год к году), а прибыль от продаж – 574,07 млрд руб. (+53%).