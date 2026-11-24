Чистая прибыль «Лукойла» за девять месяцев составила 457,49 млрд руб., что на 30% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Выручка нефтяной компании выросла на 0,8%, или на 16 млрд руб., до 1,97 трлн руб. Валовая прибыль составила 696,78 млрд руб. (+34% год к году), а прибыль от продаж – 574,07 млрд руб. (+53%).