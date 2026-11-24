«Газпром нефть» доразместит флоатер серии 005P-12R
ПАО «Газпром нефть» 25 ноября начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии 005P-12R по цене 100% от номинала. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.
По указанным облигациям выплачиваются ежемесячные плавающие купоны, спред к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 170 б. п. Дата погашения выпуска – 23 августа 2031 г.
Объем допвыпуска пока не раскрывается. Изначально эмитент разместил облигации серии 005P-12R на 10 млрд руб. Андеррайтером выступает Газпромбанк.
18 сентября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило серии облигаций 005Р-12R кредитный рейтинг на уровне ruAAA – на уровне рейтинга эмитента.
Чистая прибыль группы «Газпром нефть» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 285,53 млрд руб., что на 69% больше год к году. Выручка подросла на 5,9% до 1,88 трлн руб., а операционная прибыль – на 92,9% до 394,98 млрд руб. Скорректированная EBITDA – 727,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,14х.