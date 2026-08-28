Чистая прибыль «Газпромнефти» за полугодие выросла на 69%
Чистая прибыль группы «Газпромнефть» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 285,53 млрд руб., что на 69% больше год к году. Финансовая отчетность опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка подросла на 5,9%, до 1,88 трлн руб., а операционная прибыль – на 92,9%, до 394,98 млрд руб. Скорректированная EBITDA – 727,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составил 1,14х.
Объем добычи углеводородов «Газпромнефти» за первое полугодие 2026 г. составил 65,6 млн т нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки составил 20,3 млн т.
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить за первое полугодие промежуточные дивиденды в размере 42,51 руб. на акцию.
Чистая прибыль компании по МСФО снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб. Прибыль до налогообложения сократилась в 1,9 раза до 364,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,07 трлн руб, что на 24% меньше результата 2024 г.