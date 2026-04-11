Чистая прибыль «Газпром нефти» в 2025 году упала вдвое

Чистая прибыль «Газпром нефти» в 2025 году упала вдвоеПоказатель снизился, несмотря на объемы добычи и переработки
Чистая прибыль «Газпром нефти» снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном 10 апреля отчете компании по МСФО.
Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб.
Прибыль до налогообложения сократилась в 1,9 раза до 364,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,07 трлн руб, что на 24% меньше результата 2024 г.
Отношение чистый долг/EBITDA выросло с 0,6 на конец 2024 г. до 1,2 на 31 декабря 2025 г.
Падение финансовых показателей компания объясняет снижением цен на нефть и укреплением рубля в прошлом году. При этом долговая нагрузка сохраняется на комфортном уровне ниже 1,5, отмечается в пресс-релизе
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя финансовые результаты, отметил, что в 2025 г. компания работала в условиях высокой волатильности мировых цен на нефть, усиления санкционного давления и ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Несмотря на это, «Газпром нефть» сохранила финансовую устойчивость и продолжала активное развивать все направления бизнеса, отметил Дюков, слова которого приводит пресс-служба компании.
Операционные показатели «Газпром нефти» в 2025 г. выросли. Добыча углеводородов в прошлом году увеличилась на 3% к показателю 2024 г. и достигла рекордного показателя – 130,7 млн т н. э. Рост добычи был обусловлен реализацией крупных проектов на Ямале и в Восточной Сибири, а также эффективной работой компании на зрелых месторождениях, отмечает «Газпром нефть».
Объем нефтепереработки в 2025 г. увеличился на 2% к уровню предыдущего года до рекордного показателя в 43,9 млн т.
В результате компания нарастила производство бензина до 10 млн т. Динамику к 2025 г. компания не приводит. Также в 2025 г. было открыто производство белых масел, созданных полностью из отечественной компонентной базы. Они используются в пищевой, медицинской, текстильной промышленности, фармацевтике и производстве парфюмерно-косметических изделий.
Сеть АЗС «Газпром нефти» по итогам 2025 г достигла 1585 станций. В течение года были открыты 36 автозаправочных станций. Наибольшее число новых станций было открыто в Красноярском крае, Московской и Новосибирской областях.
Главной причиной снижения выручки и других финансовых показателей компании стала неблагоприятная рыночная конъюнктура – низкие цены на нефть при одновременном росте курса рубля к доллару, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С ней согласен руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Выраженная в рублях цена российской нефти в 2025 г. снизилась на четверть, указывает эксперт.
Дополнительными факторами стали высокий дисконт в цене российской Urals к стоимости нефти Brent и влияние санкций, отмечает Мильчакова. Финансовые результаты других нефтяных компаний снизились в силу тех же причин, напоминает она.
При этом «Газпром нефть», в отличие от ряда других мейджоров отрасли, несет высокие затраты на добычу нефти на арктическом шельфе, а также развивает другие дорогостоящие проекты, напоминает Мильчакова. Она обращает внимание, что, несмотря на сложные рыночные условия, компания увеличила добычу углеводородов и переработку нефти.
Финальные дивиденды «Газпром нефти» за второе полугодие 2025 г. могут составить от 17,3 до 21,7 руб. на акцию в зависимости от того, какая доля прибыли будет направлена на их выплату, говорит эксперт. Суммарные дивиденды 2025 г. составят 34,6-39 руб. на акцию, дивидендная доходность – 6,5-7%, подсчитала она. По оценке Бахтина, финальные дивиденды составят от 15,5 руб. до 21,6 руб. на акцию.
На фоне роста цен на нефть в 2026 г. финансовые показатели компаний российской нефтяной отрасли, в том числе «Газпром нефти», вырастут, считает Мильчакова. По ее прогнозу, выручка «Газпром нефти» в 2026 г. составит в 3,9-4 трлн руб., то есть увеличится на 8-11%, а скорректированный показатель EBITDA вырастет на 17-21,5% до 1,25-1,3 трлн руб.
Публикация отчетности существенно не повлияла на котировки акций «Газпром нефти» на Московской бирже. На 19:10 мск 10 апреля стоимость одной акции компании составляла 525,7 руб., что примерно на 1% меньше показателя на момент закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании составляла 2,49 трлн руб.