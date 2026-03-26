«Газпром нефть» собирается увеличить добычу углеводородов в 2026 году
«Газпром нефть» в 2026 г. планирует увеличить добычу углеводородов и прежде всего нефти. Об этом заявил журналистам глава компании Александр Дюков.
«Есть установленные в рамках сделки ОПЕК+ квоты. Наша задача – добывать нефть в соответствии с этими квотами», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
Сейчас добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. 1 февраля 2026 г. восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман) подтвердили свое намерение сохранить действующие добровольные ограничения на добычу нефти до конца I квартала текущего года.