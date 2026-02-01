Газета
Главная / Политика /

Восемь стран ОПЕК+ сохранили текущий уровень добычи нефти до конца I квартала

Ведомости

Восемь стран ОПЕК+ подтвердили свое намерение сохранить действующие добровольные ограничения на добычу нефти до конца I квартала 2026 г. Об этом сообщает ОПЕК.

«Участники встречи подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 г. приостановить наращивание добычи до марта 2026 г. в связи с сезонностью», – говорится в сообщении.

В сентябре 2025 г. восемь ключевых стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман) досрочно завершили выход из дополнительных добровольных ограничений на добычу объемом 2,2 млн баррелей в сутки. В октябре они начали поэтапное восстановление еще одного сокращения объемом 1,65 млн баррелей, увеличивая месячные квоты на 137 000 баррелей в сутки. Однако на I квартал альянс приостановил дальнейший рост добычи.

В ноябре 2025 г. ОПЕК+ подтвердила действующие квоты на добычу нефти до конца 2026 г. Решение было принято на встрече глав делегаций стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

