Восемь стран ОПЕК+ сохранили текущий уровень добычи нефти до конца I квартала

В сентябре 2025 г. восемь ключевых стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман) досрочно завершили выход из дополнительных добровольных ограничений на добычу объемом 2,2 млн баррелей в сутки. В октябре они начали поэтапное восстановление еще одного сокращения объемом 1,65 млн баррелей, увеличивая месячные квоты на 137 000 баррелей в сутки. Однако на I квартал альянс приостановил дальнейший рост добычи.