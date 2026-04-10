Чистая прибыль «Газпром нефти» снизилась до 246 млрд рублей в 2025 году
Чистая прибыль ПАО «Газпром нефть» по результатам 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась до 246 млрд руб. с 479,5 млрд руб. в предыдущем году.
Выручка компании в прошлом году составила 3,6 трлн руб. против 4,1 трлн руб. в 2024 г. Скорректированная EBITDA снизилась до 1,071 трлн руб. против 1,4 трлн руб. годом ранее.
Добыча углеводородов за год увеличилась на 3% и достигла 130,72 млн т н. э. за счет реализации крупных проектов в Восточной Сибири и на Ямале и эффективной работе компании на зрелых месторождениях. Объем нефтепереработки вырос на 2,2% в годовом выражении до рекордного уровня в 43,93 млн т нефти.
Для обеспечения потребностей российского топливного рынка компания в прошлом году нарастила производство бензина до 10 млн т. «Газпром нефть» также расширила собственную сеть АЗС, к концу 2025 г. она достигла 1585 станций.
26 марта глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что компания в 2026 г. намерена увеличить добычу углеводородов и нефти. Сейчас добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+.
5 апреля Reuters писало, что страны ОПЕК+ на виртуальной встрече согласовали повышение квот на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки с мая.