Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Инвестиции

Чистая прибыль «Газпром нефти» снизилась до 246 млрд рублей в 2025 году

Чистая прибыль ПАО «Газпром нефть» по результатам 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась до 246 млрд руб. с 479,5 млрд руб. в предыдущем году.

Выручка компании в прошлом году составила 3,6 трлн руб. против 4,1 трлн руб. в 2024 г. Скорректированная EBITDA снизилась до 1,071 трлн руб. против 1,4 трлн руб. годом ранее.

Добыча углеводородов за год увеличилась на 3% и достигла 130,72 млн т н. э. за счет реализации крупных проектов в Восточной Сибири и на Ямале и эффективной работе компании на зрелых месторождениях. Объем нефтепереработки вырос на 2,2% в годовом выражении до рекордного уровня в 43,93 млн т нефти.

Для обеспечения потребностей российского топливного рынка компания в прошлом году нарастила производство бензина до 10 млн т. «Газпром нефть» также расширила собственную сеть АЗС, к концу 2025 г. она достигла 1585 станций.

26 марта глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что компания в 2026 г. намерена увеличить добычу углеводородов и нефти. Сейчас добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+.

5 апреля Reuters писало, что страны ОПЕК+ на виртуальной встрече согласовали повышение квот на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки с мая.

