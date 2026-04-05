Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти при открытии Ормузского пролива

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти при открытии Ормузского проливаРешение носит скорее символический характер
Страны ОПЕК+ на виртуальной встрече в воскресенье согласовали повышение квот на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки с мая, сообщает Reuters. Решение носит символический характер, поскольку ключевые участники не могут нарастить добычу из-за войны США и Израиля с Ираном, фактически закрывшей Ормузский пролив с конца февраля, отмечает агентство.
Повышение квот составляет менее 2% от объемов поставок, нарушенных блокировкой пролива. Консалтинговая компания Energy Aspects назвала увеличение символическим. «В реальности это добавляет очень мало баррелей на рынок. Когда Ормузский пролив закрыт, дополнительные баррели ОПЕК+ становятся в значительной степени неактуальными», – заявил глава геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон, ранее работавший в ОПЕК.
Добыча стран Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака – резко сократилась из-за войны. Другие участники также не могут увеличить добычу по разным причинам. Ущерб от ракетных и дроновых атак на энергообъекты Ближнего Востока также значителен: восстановление нормальной работы займет месяцы, продолжает Reuters.
На этом фоне цены на нефть достигли четырехлетнего максимума, приблизившись к $120 за баррель, что привело к скачку цен на топливо и ударило по потребителям и бизнесу по всему миру. По оценкам JPMorgan, цены могут превысить исторический максимум в $150 за баррель, если перебои с поставками через Ормузский пролив сохранятся до середины мая.
Ранее Иран заявил, что не будет ограничивать транзит иракской нефти через пролив, и в воскресенье танкер с иракской сырой нефтью прошел через него, однако пока неясно, решатся ли на это другие суда. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ запланирована на 3 мая.