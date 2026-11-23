20 ноября стало известно, что А7 реализует размещение облигаций за счет только одного выпуска. 24 ноября эмитент соберет заявки на бонды с фиксированным купоном серии 001Р-01 планируемым объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки купона составит не выше 17,5% годовых, а доходность к погашению – не выше 18,97% годовых.