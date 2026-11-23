АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «А7» на уровне AА(RU), прогноз – стабильный. Об этом сообщается на сайте агентства.
По данным АКРА, компания демонстрирует адекватный уровень бизнес-профиля и удовлетворительный риск-профиль. Умеренное негативное влияние на оценку собственной кредитоспособности оказывает фактор достаточности капитала. В агентстве отметили, что кредитный рейтинг А7 отражает очень высокую вероятность получения экстраординарной поддержки от поддерживающего лица – ПСБ.
20 ноября стало известно, что А7 реализует размещение облигаций за счет только одного выпуска. 24 ноября эмитент соберет заявки на бонды с фиксированным купоном серии 001Р-01 планируемым объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки купона составит не выше 17,5% годовых, а доходность к погашению – не выше 18,97% годовых.
25 августа А7 заняла первое место в рейтинге сервисов для платежей в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По итогам комплексной оценки А7 получила 9,2 балла из 10 возможных. Всего в рейтинг были включены 13 банков и специализированных платежных агентов.