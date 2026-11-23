Российский рынок акций снижается на фоне нефтяного негатива
По состоянию на 12:00 мск 23 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,55% и составил 2340,40. Индекс РТС снизился на 0,55% и составил 897,03.
Падение происходит на фоне снижения цен на нефть. Brent в моменте торгуется по $89,1 за баррель, что почти на процент ниже уровня закрытия пятницы.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Селигдар» – 34,47 руб. (+5,15%)
Холдинг ВУШ – 36,26 руб. (+4,73%)
ГК «Базис» – 139,52 руб. (+4,63%)
«Группа Аренадата» – 98,28 руб. (+4,29%)
«Софтлайн» – 47,50 руб. (+4,22%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 5,65 руб. (-11,72%)
Группа ЛСР – 861,40 руб. (-5,51%)
«Русснефть» – 75,45 руб. (-2,89%)
«Аптечная сеть 36,6» – 6,72 руб. (-2,55%)
«Газпром» – 105,39 руб. (-2,44%)
Общий объем торгов составил 75,92 млрд руб.